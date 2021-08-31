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شبكة الإعلام العراقي توقف بث البرامج السياسية لمدة ثلاثين يوما

شبكة الإعلام العراقي توقف بث البرامج السياسية لمدة ثلاثين يوما
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

توقف شبكة الإعلام العراقي بث البرامج السياسية لمدة ثلاثين يوما استناداً لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لعام 2015.

العالم - العراق

وجاء في بيان:

استناداً لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لعام 2015 المعدل الذي يصفها بمؤسسة البث العام ومن أجل الحفاظ على التوازن والموضوعية؛ ستوقف الشبكة بث كل البرامج السياسية التي يمكن أن تستغل في الترويج الانتخابي قبيل الاستحقاق الدستوري بثلاثين يوما.

وتمتنع شبكة الإعلام ايضاً عن استضافة السياسيين والمسؤولين التنفيذيين من المرشحين للانتخابات، في وقت ستوفر للجميع فرص متساوية في الظهور ببرامج خاصة لشرح برامجهم الانتخابية في مناظرات ومقابلات على مدى شهر كامل خدمة للعملية الديمقراطية ولضمان أعلى درجات الشفافية والحياد.

شبكة الإعلام العراقي

31-8-2021

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