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شاهد: حجم كارثة اعصار أيدا في أميركا

الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

توقعت سلطات ولاية لويزيانا الأميركية ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "أيدا" الذي صنف عاصفة من الفئة الرابعة بشكل كبير مع بدء عمليات الإنقاذ، ولا تزال مدينة نيو أورلينز تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بعد 24 ساعة تقريبا من وصول الإعصار الى ساحل لويزيانا، كما توقفت منصات انتاج النفط عن العمل.

العالم - الأميركيتان


ولاية لويزيانا منطقة منكوبة، فقدت كل الولاية تقريبًا الطاقة الكهربائية بعد أن أسقط أحد أقوى الأعاصير خطوط الكهرباء، وانقطع عن مليون منزل وشركة في لويزيانا وأكثر من مئة الف نسمة في ولاية ميسيسيبي، ولا تزال مدينة نيو أورلينز بدون كهرباء بعد 24 ساعة تقريبا من وصول اعصار أيدا الى الساحل.

وغمرت المياه المجمعات السكنية المعزولة جنوب المدينة، وقد قتل شخصان على الأقل فيما لازال العشرات عالقون في منازلهم بعد أن حاصرتهم مياه الفيضانات، وتسبب الإعصار أيدا في توقف أو تقليص الإنتاج في ست مصافي في لويزيانا وتم إخلاء المئات من منصات إنتاج النفط قبيل العاصفة وتوقف كل إنتاج النفط الأمريكي تقريبا في خليج المكسيك.

ما وقع في لويزيانا كارثة كبرى كما وصفها الرئيس جو بايدن ما استدعى طلب المساعدة الفيدرالية لتعزيز جهود الإنعاش ونشرت إدارة الطوارئ الفدرالية والحرس الوطني أكثر من خمسة آلاف عنصر في لويزيانا وميسيسيبي وتكساس وألاباما.

وأرسلت مركبات يمكنها الإبحار في الطرق التي غمرتها الفيضانات وقوارب و34 طائرة هليكوبتر لإنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب مياه الفيضانات.

وأفادت الشركة المزودة للكهرباء أنها تمد مجلس المجاري والمياه بالطاقة، ليتمكن من تشغيل محطات ضخ المياه للسيطرة على الفيضانات.

وتتحرك العاصفة الى الداخل قبل أن تعبر الولايات المتحدة حتى وسط المحيط الأطلسي الأربعاء، ما يخلق احتمال التسبب بفيضانات سريعة في أماكن متعددة.

وتوقعت السلطات أن ترتفع حصيلة ضحايا الإعصار بشكل كبير مع بدء رجال الإنقاذ بمسح الأضرار الكارثية التي لحقت بالمناطق المتضررة، وقالت شركة الطاقة في إن انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر لأسابيع جراء العاصفة التي ضربت لويزيانا في نفس اليوم الذي وصل فيه إعصار كاترينا اليها وتسبب بدمار قاتل قبل ستة عشر عاما.

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