"الدفاع الروسية": مسابقات الألعاب العسكرية تعزز التعاون بين الجزائر وموسكو

العالم - روسيا

وهنأ "فومين" القيادة العسكرية العليا في الجزائر على النجاح في تنظيم مسابقة "الصديق الحقيقي" وأثنى على المستوى العالي للتنظيم الذي شهده الحدث في البلاد.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، خلال لقائه برئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري الفريق سعيد شنقريحة حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "أعتقد أن إقامة مسابقات للألعاب العسكرية الدولية في كل من الأراضي الروسية والجزائر ستعزز التعاون العسكري بين الطرفين".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن الطرفين الروسي والجزائري ناقشا خلال المحادثات الوضع في منطقة المغرب العربي مع التركيز على القضايا الأمنية وتطوير العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري وغيرها.

وللإشارة، أقيمت في الجزائر المرحلة الأولى من المسابقة الدولية بمشاركة الكلاب تحت عنوان "الصديق الوفي".

وتقام "ألعاب الجيش الدولية - 2021 " في الفترة من 22 أغسطس الجاري إلى 4 سبتمبر المقبل في 11 دولة "روسيا، الجزائر، أرمينيا، بيلاروس، فيتنام، إيران، قطر، كازاخستان، الصين، صربيا، أوزبكستان".

حيث يشارك فيها أكثر من 5 آلاف جندي ، يشكلون 277 فريقا من 42 دولة، ويشاركون في 34 مسابقة.