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ذبيح الله مجاهد: تمكنا من السيطرة على ربوع أفغانستان خلال 10 أيام فقط وذلك بقوة الشعب الأفغاني

الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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