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شاهد.. إنجاز جديد في إيران للجم فيروس كورونا

الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

افتتح في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي ايران اكبر مركز للتطعيم بلقاح كرونا، حيث يستطيع تلقيح أكثر من سبعين ألف شخص يوميا. جاء ذلك في ظل السياسات العامة للحكومة الإيرانية الرامية الى استكمال التطعيم العام حتى نهاية الخريف.

العالم - مراسلون

هو بالفعل استنفار صحي لدى الطواقم الطبية لمواجهة كورونا القاتل الصامت الذي يحصد الارواح دون رحمة ولا توقف.

تقول الحكومة ان الوضع الصحي ومواجهة الازمة الراهنة يتصدر قائمة الاوليات لديها وانها تخطط لاستكمال التطعيم العام بلقاح كورونا حتى نهاية الخريف.

وقال النائب في مجلس الشورى الاسلامي الايراني امير حسين قاضي زاده هاشمي: "ان الحاجة الكلية للبلاد هي مئة و اربعين مليون جرعة ووفقا للتقارير الواصلة فان استيراد اللقاح قد ازداد في الايام الاخيرة وهذا الى جانب زيادة الانتاج الداخلي للقاح كوفيد 19".

ويقول المتخصصون هنالك علاقة مباشرة بين ارتفاع نسب التطعيم العام للقاح وانخفاض عدد الاصابات وحصيلة الوفيات، ففي سياق مخططات الحكومة الرامية الى تسريع التطعيم العام افتتح اكبر مركز للتطعيم بلقاح كورونا شرق البلاد وهو قادر على تطعيم اكثر من 70 الف جرعة يوميا.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية تات الخيرية علي انصاري: "بطريقة جهادية و سريعة قمنا بتجهيز هذا المكان حيث بدأ نشاطه في فترة وجيزة".

وتتطلع الجهات الصحية في ايران الى رفع عدد جرعات التطعيم في البلاد البالغ في الوقت الحاضر نحو 600الف جرعة يوميا الى اكثر من مليون ونصف المليون جرعة من اجل تقوية مناعة المواطنين وتحقيق خفض كبير في عدد معدلات الاصابة والوفاة اثر مضاعفات كورونا.

التطيعم العالم لعقار كوفيد 19 يتصدر قائمة الاولويات لدى الحكومة الايرانية، خطوة يمكن ان تعد السبيل الاوحد لسحب لجام الفيروس المتهور وخفض معدل الوفيات.

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