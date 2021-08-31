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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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الخارجية الإيرانية: تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جنب الدولة الشقيقة أفغانستان
الخارجية الإيرانية: فرصة تاريخية سانحة أمام القادة الأفغان لتشكيل حكومة شاملة ولوضع حد للعنف والألم والمعاناة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: أفغانستان لم تجن من الاحتلال الأميركي طيلة 20 عاما سوى الموت والخراب
المتحدث باسم حركة طالبان: نسعى لتوفير اجواء سليمة ومطمئنة للمستثمرين الأجانب في أفغانستان
ذبيح الله مجاهد: تمكنا من السيطرة على ربوع أفغانستان خلال 10 أيام فقط وذلك بقوة الشعب الأفغاني
ذبيح الله مجاهد: الولايات المتحدة لم تتعلم من تجربة الاحتلال السوفييتي لأفغانستان
الخارجية الإيرانية: تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جنب الدولة الشقيقة أفغانستان
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش
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