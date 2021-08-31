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أفغانستان.. طالبان تعلن الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة

الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

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