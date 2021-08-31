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بينيت يمنع غانتس من إلقاء خطاب بالكنيست بسبب لقائه عباس

بينيت يمنع غانتس من إلقاء خطاب بالكنيست بسبب لقائه عباس
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أوعز رئيس وزراء كيان الاحتلال، نفتالي بينيت، بمنع وزير الجيش الكيان بني غانتس من إلقاء خطاب في الكنيست حول إيران، الثلاثاء، بحسب ما أفادت القناة 13 العبرية.

العالم-الاحتلال

ووفق القناة، جاء قرار بينت بعد وعد غانتس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال لقائهما في رام الله، مساء الأحد، بسلسلة تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتوجه غانتس بطلب إلى سكرتارية الحكومة لإلقاء خطاب في جلسة برلمانية خاصة حول ايران، نيابة عن حكومة الاحتلال، لكنهم رفضوا طلبه، قائلين إن وزير الشؤون الدينية، ماتان كاهانا، (من حزب يمينا) هو من سيتحدث في الموضوع، وفق القناة.

وأضافت أنه رغم موافقة بينيت مسبقاً على لقاء غانتس- عباس، فإن الموافقة اقتصرت على المجالات الاقتصادية والأمنية فقط، لا سيما تنسيق نقل المساعدات القطرية إلى قطاع غزة.

بينما قال مكتب غانتس، في بيان، إن التطرق للقضية السياسية أثير فقط في ضوء طلب عباس خلال الاجتماع، دون تفاصيل أخرى.

بحسب القناة، فإن غضب اليمين الإسرائيلي تزايد بعد تصريح لغانتس، الإثنين، قال فيه: "كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى، ستكون (حركة) حماس أضعف، وكلما بسطت (السلطة) حكمها زاد الأمن، وكان علينا العمل بشكل أقل".

من جانبها استنكرت حركتا "حماس" و "الجهاد الاسلامي" لقاء عباس -غانتس واعتبرتها طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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