الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

محلل سياسي: الشعب الأفغاني بانتظار خطوات طالبان الاتية

الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

اكد المحلل السياسي فاضل غني حق مل من كابول، ان الاوضاع في افغانستان طبيعية والشعب الافغاني بانتظارالحكومة الجديدة والخطوات التي ستتخذها جماعة طالبان وكافة الشعب الافغاني راضن عن سياسية طالبان الجديدة.

العالم - مراسلون

وقال غني حق مل في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية ان الحضور الاميركي في افغانستان انتهى والقوات الاميركية والاجنبية انسحبت من افغانستان، والسفارة الاميركية انتقلت من كابول الى الدوحة قطر.

واضاف: ان علاقات جديدة ستبدا بين طالبان والولايات المتحدة، واشترطت الولايات المتحدة على طالبان بان تراعي حقوق المراة وان تسمح لها بالعودة الى وظائفهن بهذا ستكون لنا علاقات مع طالبان، لذلك الولايات المتحدة بإنتظار سياسيات طالبان القادمة.

واوضح غني حق مل، ان جماعة طالبان الى الان اتخذت سياسية جيدة و مناسبة وباعلانها العفو العام عن كل من واجهها وارتكب خطأ ضدها، وطالبان طالما اكدت على تشكيل حكومة شاملة تحتض جميع شرائح وفصائل الشعب الافغاني.

ونوه غني حق مل الى ان طالبان اذا ارات ان تحكم افغانستان بمفردها فقد أكد لها التاريخ انها لن تسطيع ان تدير البلاد بمفردها وان غضت النظر عن الشرائح الاخرى في افغانستان فانها ستخسر كما خسرت في السابق.

ولفت غني حق مل الى ان كافة الشعب الافغاني في الوقت الراهن هم راضون عن واقع الاوضاع وسياسية طالبان وبالاخص عن العفو العام التي اصدرته طالبان.

واكد غني حق مل ان الاوضاع في افغانستان طبيعية والشعب الافغاني بانتظارالحكومة الجديدة والخطوات التي ستتخذها جماعة طالبان، ولكن هناك قلق يسود الشعب الافغاني وهو بسبب الضربة الاقتصادية التي تلقاها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ذبيح الله مجاهد: امريكا لم تتعلم من تجربة السوفييت بافغانستان

شاهد..إنتهاء انسحاب أميركا المخزي من كابول واحتفال طالبان

شاهد.. أمريكا والدرس القاسي في افغانستان

افغانستان...هذه شروط أحمد مسعود لإلقاء سلاحه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. إنهاء الإحتلال لأفغانستان.. والسيناريو الفوضوي

الاحتلال الأمريكي يدخل رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة

لجنة فلسطينية ترفض اتفاق الإطار بين "أونروا" وأمريكا

بالصورة.. مسنّة سورية تسبح بمهارة وتنقذ غرقى الفرات

الامارات تعلن اعتماد قانون لمساءلة الوزراء وكبار الموظفين

بالفيديو.. اعتقال مسؤول كبير بمصر