محلل سياسي: الشعب الأفغاني بانتظار خطوات طالبان الاتية

العالم - مراسلون

وقال غني حق مل في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية ان الحضور الاميركي في افغانستان انتهى والقوات الاميركية والاجنبية انسحبت من افغانستان، والسفارة الاميركية انتقلت من كابول الى الدوحة قطر.



واضاف: ان علاقات جديدة ستبدا بين طالبان والولايات المتحدة، واشترطت الولايات المتحدة على طالبان بان تراعي حقوق المراة وان تسمح لها بالعودة الى وظائفهن بهذا ستكون لنا علاقات مع طالبان، لذلك الولايات المتحدة بإنتظار سياسيات طالبان القادمة.



واوضح غني حق مل، ان جماعة طالبان الى الان اتخذت سياسية جيدة و مناسبة وباعلانها العفو العام عن كل من واجهها وارتكب خطأ ضدها، وطالبان طالما اكدت على تشكيل حكومة شاملة تحتض جميع شرائح وفصائل الشعب الافغاني.



ونوه غني حق مل الى ان طالبان اذا ارات ان تحكم افغانستان بمفردها فقد أكد لها التاريخ انها لن تسطيع ان تدير البلاد بمفردها وان غضت النظر عن الشرائح الاخرى في افغانستان فانها ستخسر كما خسرت في السابق.



ولفت غني حق مل الى ان كافة الشعب الافغاني في الوقت الراهن هم راضون عن واقع الاوضاع وسياسية طالبان وبالاخص عن العفو العام التي اصدرته طالبان.



واكد غني حق مل ان الاوضاع في افغانستان طبيعية والشعب الافغاني بانتظارالحكومة الجديدة والخطوات التي ستتخذها جماعة طالبان، ولكن هناك قلق يسود الشعب الافغاني وهو بسبب الضربة الاقتصادية التي تلقاها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...