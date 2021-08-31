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أ ف ب: الامين العام لحلف شمال الاطلسي يقول إنه "من الضروري" إبقاء مطار كابول مفتوحا

الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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