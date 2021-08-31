قرعة تصفيات كأس العالم بكرة السلة.. منتخب سورية في المجموعة الرابعة

العالم - سوريا

ويعتمد نظام تصفيات كأس العالم عن القارة الآسيوية على توزيع المنتخبات المشاركة الستة عشر إلى أربع مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات موزعين وفق التقسيم الجغرافي “مجموعتان لشرق آسيا ومثلهما لغرب آسيا”.

وستلعب المرحلة الأولى بنظام الذهاب والإياب موزعة على ثلاث نوافذ الأولى تبدأ من الـ 22 لغاية الـ 30 من تشرين الثاني القادم والثانية من الـ 21 من شباط القادم لغاية الأول من آذار 2022 والثالثة من الـ 27 من حزيران حتى الـ 5 من تموز 2022.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية من التصفيات لتندمج مع إحدى مجموعات شرق آسيا لتشكل مجموعة من ستة منتخبات على أن يحمل كل منتخب نقاطه من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية مع وجود مجموعة أخرى أيضا مؤلفة من ستة منتخبات.

وفي المرحلة الثانية تلعب المنتخبات الستة ضد بعضها بنظام الذهاب والإياب على ألا تلعب منتخبات المجموعة الواحدة ضمن المرحلة الأولى مع بعضها مرة أخرى ويتأهل من كل مجموعة أفضل ثلاثة منتخبات إلى نهائيات كأس العالم.

يشار إلى أن حصة آسيا وأوقيانوسيا في كأس العالم 2023 هي 8 منتخبات وباعتبار اليابان والفيليبين هما الدولتان المستضيفتان للبطولة فستتأهلان مباشرة وتتنافس ستة منتخبات على البطاقات المتبقية وفي حال حصول اندونيسيا على أحد المراكز الثمانية الأولى في كأس آسيا العام المقبل ستتأهل مباشرة الى كأس العالم ويتبقى خمس بطاقات فقط لآسيا.