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إعادة افتتاح مدرسة دمرها الاحتلال في العدوان الأخير على غزة

إعادة افتتاح مدرسة دمرها الاحتلال في العدوان الأخير على غزة
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى مدرسة فتحي البلعاوي الثانوية للبنين بعد أن تم إعادة ترميمها وصيانتها بعد الدمار الذي تعرضت له خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة، بتمويل من مؤسسة طريق الحياة.

العالم-فلسطين

وحضر افتتاح المدرسة مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ورئيس قسم الأبنية والمشاريع محمد بشير ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ومديرة مؤسسة طريق الحياة ولاء أبو مصبح ومدير المدرسة أيمن أبو زر والهيئة التدريسية وطلاب المدرسة.

وهنا السدودي أسرة المدرسة والمجتمع المحلي بإعادة افتتاح مدرسة فتحي البلعاوي وترميمها بعد ما تعرضت له من قصف وتدمير من قبل آلة الحرب الإسرائيلية التي استهدفت البشر والعديد من المدارس والمؤسسات التعليمية.

وأضاف "وزارة التربية والتعليم ومديرية الوسطى ورغم الحصار لازالت تبني وترمم وتعمر، لأن دورنا هو البناء والتعليم والتربية وخلق الأجيال المتعلمة الواعية القادرة على تحرير أرضها ومقدساتها."

وشكر السدودي مؤسسة طريق الحياة على مساعدتها وتمويلها لإعادة ترميم وافتتاح المدرسة التي تخدم شريحة كبيرة من الطلاب في منطقة البريج، موضحا أن المديرية تنسق مع كافة المؤسسات والجهات الداعمة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لأبنائنا الطلبة.

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