لجنة فلسطينية ترفض اتفاق الإطار بين "أونروا" وأمريكا

العالم-فلسطين

وعدت لجنة "الأونروا" في بيان صحفي أن ما ورد يعبر عن مضمون سياسي بقالب إنساني حقوقي يصادر وظيفة الوكالة وحياديتها وقرارها المستقل، ويُملي على الوكالة برنامجاً يتقاطع مع الرؤية الصهيوأمريكية بالإجهاز على وكالة "الأونروا" لمقدمة لشطب قضية اللاجئين وحقهم بالعودة.

وأكدت اللجنة رفضها لهذه الاتفاقية، وقالت إنها ترى بأنها تتعارض مع الشعار الذي ترفعه الوكالة بان "الكرامة لا تقدر بثمن"، إذ بناء على الاتفاق ساهمت الإدارة الامريكية بمبلغ 135 مليون دولار.

ودعت لجنة "الأونروا" كافة المعنيين وعلى المستوى الوطني والسياسي لمواجهة مخاطر الاتفاق وتعطيله حتى لا يشكل سابقة يمكن البناء عليها في المستقبل لاستهداف قضية اللاجئين وحقهم بالعودة.