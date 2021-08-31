الاحتلال الأمريكي يدخل رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسل سانا أن رتلاً مؤلفاً من 24 آلية من شاحنات محملة ومغطاة وناقلات تحمل صناديق ذخيرة وبرادات دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد وتوجهت إلى مدينة الرميلان 70 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة حيث أدخلت منذ أربعة أيام رتلاً مؤلفاً من 45 آلية من شاحنات وناقلات وبرادات عبر معبر الوليد غير الشرعي.