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الاحتلال الأمريكي يدخل رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة

الاحتلال الأمريكي يدخل رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي خرقها سيادة الأراضي السورية حيث أدخلت رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها في الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسل سانا أن رتلاً مؤلفاً من 24 آلية من شاحنات محملة ومغطاة وناقلات تحمل صناديق ذخيرة وبرادات دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد وتوجهت إلى مدينة الرميلان 70 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة حيث أدخلت منذ أربعة أيام رتلاً مؤلفاً من 45 آلية من شاحنات وناقلات وبرادات عبر معبر الوليد غير الشرعي.

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