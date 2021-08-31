شاهد.. مشاريع استيطانية تطال مطار القدس التاريخي

العالم - مراسلون

تمهيدا لإنشاء منطقة صناعية وحي استيطاني على مساحة 2240 دونما ضمن مشروع مقر من عام 2020، تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي العمل في منطقة مطار القدس التاريخي في قلنديا لإنشاء بنى تحتية أساسية بعدما بات هدفا لتنفيذ مخططات استيطانية بعد قرار الاحتلال تحويله إلى منطقة صناعية تقضي بها على ما تبقى من المطار شمال العاصمة الفلسطينية المحتلة.

وقال خبير في شؤون الاستيطان خليل تفكجي: "يعتبرهذا المشروع من اكبر المشاريع الاسرائيلية ضمن مشروع القدس عام 2020 الذي يقضي بإقامة هذه الوحدات السكنية شمال مدينة القدس لثلاثة اهداف استراتيجية الهدف الاول: التغير الديمغرافي لصالح "اسرائيل" لان هنالك 900 وحدة سكنية بنائية واقامة سد استيطاني يعزل مدينة القدس عن منطقة رام الله بالشمال".

يعود تاريخ بناء مطار قلنديا إلى فترة الانتداب البريطاني حين كان مطارا عسكريا، بعد الاحتلال الاسرائيلي عام 48 ومع فرض الولاية الأردنية على الضفة الغربية، تحول إلى مطار مدني ليصبح مطار فلسطين الوحيد وبوابتها إلى العالم، عام 81 وبموجب ما يسمى "قانون القدس" ضمته سلطات الاحتلال إلى مدينة القدس.

في نهاية العام الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال رسميا تحويل كل أرض المطار المصنفة احتلاليا "أراضي دولة" إلى مستوطنة ليتم بناء 9آلاف وحدة استيطانية في المرحلة الأولى وأماكن ترفيهية وتجارية وفندق بعشرين طابقا، ونفق لربط المستوطنات من خارج حدود بلدية القدس المحتلة مع تلك المقامة داخلها، رغم المعارضة الدولية الخجولة للمشروع.