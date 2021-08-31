"طالبان" تتحدث عن تقدم في المفاوضات مع قوات بنجشير

العالم - افغانستان

وقال مجاهد في مؤتمر صحفي بمطار كابل اليوم الثلاثاء: "قضية بنجشير قيد البحث الآن. تلقينا اليوم عدة تقارير. نأمل ألا تكون هناك حرب .. وسيتم حل القضية بالتفاهم".

وفي وقت سابق، أعلن أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الأفغانية المتمركزة في ولاية بنجشير، أنه سيوقف أنشطته وينسحب من السياسة، إذا أقامت "طالبان"، التي استولت على السلطة في أفغانستان، حكومة شاملة وضمنت الحرية والمساواة بين المواطنين.

وكان عضو في جبهة المقاومة في بانشير أعلن اليوم الثلاثاء عن مقتل 7 من عناصر طالبان وإصابة آخرين بهجوم شنته الجماعة.

وكانت وكالة أنباء “تولو” المحلية، نقلت عن مصدر مقرب من المقاومة بزعامة أحمد مسعود، الاثنين، أن مسلحين من طالبان هاجموا موقعا لمفرزة حراسة في ولاية بنجشير الأفغانية. وبحسب المصدر، فإن قوات المقاومة صدت الهجوم.