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"طالبان" تتحدث عن تقدم في المفاوضات مع قوات بنجشير

الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

نوه ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة "طالبان" إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع قوات المقاومة في ولاية بنجشير، معربا عن أمله في إمكانية تفادي الحرب.

العالم - افغانستان

وقال مجاهد في مؤتمر صحفي بمطار كابل اليوم الثلاثاء: "قضية بنجشير قيد البحث الآن. تلقينا اليوم عدة تقارير. نأمل ألا تكون هناك حرب .. وسيتم حل القضية بالتفاهم".

وفي وقت سابق، أعلن أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الأفغانية المتمركزة في ولاية بنجشير، أنه سيوقف أنشطته وينسحب من السياسة، إذا أقامت "طالبان"، التي استولت على السلطة في أفغانستان، حكومة شاملة وضمنت الحرية والمساواة بين المواطنين.

وكان عضو في جبهة المقاومة في بانشير أعلن اليوم الثلاثاء عن مقتل 7 من عناصر طالبان وإصابة آخرين بهجوم شنته الجماعة.

وكانت وكالة أنباء “تولو” المحلية، نقلت عن مصدر مقرب من المقاومة بزعامة أحمد مسعود، الاثنين، أن مسلحين من طالبان هاجموا موقعا لمفرزة حراسة في ولاية بنجشير الأفغانية. وبحسب المصدر، فإن قوات المقاومة صدت الهجوم.

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