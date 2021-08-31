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برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة في مفاوضات متقدمة للغاية، مع المهاجم الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد.

العالم - رياضة

وبحسب ماركا، فإن المهاجم المخضرم بات قريبا من ارتداء قميص برشلونة، لكن الاتفاق لم يتم مع ناديه مانشستر يونايتد.

واليوم هو الأخير في سوق الانتقالات بإنجلترا وإسبانيا.

ويبحث برشلونة عن دعم مهم لخط هجومه بعد خروج ليونيل ميسي قائد الفريق، بالإضافة لنجاح النادي في تسويق عدد من لاعبيه.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع كريستيانو رونالدو الذي سيصبح رأس الحربة الأساسي للفريق.

لكن كافاني قدم مستويات مميزة للغاية مع يونايتد في موسمه الأول؛ ما دفع إدارة النادي لتمديد عقده لموسم جديد، ما ينذر بصعوبات قد تواجه النادي الإسباني في حسم الصفقة.

وبحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو فإن الصفقة لن تتم حيث فشل نادي برشلونة في إقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن اللاعب.

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