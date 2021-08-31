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الكابنيت الإسرائيلي ينعقد فجأة واحتجاجات بجيش الاحتلال

الكابنيت الإسرائيلي ينعقد فجأة واحتجاجات بجيش الاحتلال
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، النقاب عن دعوة أعضاء المجلس الوزاري المصغر الكابنيت للانعقاد عاجلًا.

العالم-الاحتلال
وبحسب الإذاعة العبرية؛ فقد انعقد المجلس الوزاري "الكابنيت" -مساء اليوم- دون إبلاغ مسبق بذلك، على خلفية التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.

وأوضحت الإذاعة أن الاجتماع جاء بعد زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيت إلى واشنطن، كذلك بعد يومين من اجتماع وزير الحرب بيني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

من جهتها قالت قناة كان العبرية: إن انعقاد مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينت)، جاء بعد تأجيل الموعد المقرر الأحد الماضي، بسبب إطالة زيارة رئيس وزراء الاحتلال بينيت لواشنطن.

في سياق آخر، كشفت قناة كان العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن حملة احتجاجات واسعة في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي؛ تنديداً بمقتل زميلهم القناص على حدود غزة قبل أيام.

ووفقاً للقناة العبرية، في أعقاب حادث إطلاق النار الذي قتل فيه القناص شموئيلي عند حدود غزة؛ نشر مئات الجنود في الساعات الأخيرة منشورات على حساباتهم على انستغرام يزعمون فيها أن قيادة الجيش تمنعهم من حماية حياتهم.

وأشارت الصحيفة أن الجنود قالوا في منشوراتهم: إن قيادتهم لا تسهّل لهم أوامر فتح النار نحو الفلسطينيين، لكن بحسب التحقيق العسكري الذي أجري الأسبوع الماضي فإن هذا الادعاء غير صحيح بل عارٍ تمامًا عن الصحة.

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