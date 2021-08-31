بري: الإمام الصدر هو سيد الحضور حتى في حالة الغياب

العالم-لبنان

وقال بري خلال كلمته ان النظام الليبي السابق والسلطات التي تعاقبت على الحكم مسؤولة عن جريمة تغييب الامام موسى الصدر، مشيرا الى ان الإمام الصدر هو سيد الحضور حتى في حالة الغياب.

واكد بري ان لجنة المتابعة قامت بجمع المعلومات التي تردها وتتواصل مع المدعي العام الليبي ورصد تحركات أركان النظام الليبي البائد.

واشار الى ان المسار نحو الحقيقة واضح وهو الخضوع لمسار القانون والدستور بعيداً عن الابتزاز والضغط واستباحة كرامات الناس.

وحول قضية انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي، قال بري:"نحن أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان واسقاطه من الداخل" مؤكدا على ان "ثمة في لبنان من تعوّد على امتطاء الشعبوية لتنفيذ أجندات مشبوهة لحرف مسار التحقيق في قضية المرفأ".

واستطرد بالقول:" نريد معرفة كل التفاصيل بشأن انفجار المرفأ ومجلس النواب ليس "مجلس نيترات" وعلى المحقق العدلي تحقيق القانون وعدم التحيز".

واشار رئيس مجلس اللبناني الى ان الخوف والقلق هذه المرة من الداخل وليس من الخارج.

وقال بري:"الوطن يحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة من خلال دولة مدنية ومجلس شيوخ وانتخابات نيابية وقضاء مستقل".

واكد:"أمل ليست محرجة من أي دعم للشعب اللبناني لمقاومة الظروف الاقتصادية خاصةً من إيران أو سورية أو من اي دولة صديقة إلا من الصهاينة".