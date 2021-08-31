استعدادات لإرباك ليلي بغزة والضفة المحتلة

العالم-فلسطين

وأعلنت وحدات الإرباك الليلي عن تنفيذ فعالياتها الميدانية الليلة شرق وسط قطاع غزة.

وأوضحت -في بيان لها- أنه ستبدأ فعليات الإرباك الساعة الثامنة مساء الثلاثاء على أرض مخيم العودة شرق مخيم البريج.

وأوضحت أنه سيتم الانطلاق في تمام الساعة 7:30 مساءً من أمام نادي الخدمات في المغازي، والزهور بالنصيرات، ونادي الخدمات في البريج، والمدفع في دير البلح.

كما انطلقت في بلدة بيتا جنوب نابلس دعوات للحشد والنفير -مساء اليوم الثلاثاء- تجاه جبل صبيح لاستكمال فعاليات الإرباك الليلي.

ووجّه ثوار بيتا دعوة لوحدات الإرباك الليلي كافة بالنفير العام، ورفع مستوى التأهب لردع الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية.

وطالبوا كل الأحرار بالمشاركة الساعة الثامنة مساء اليوم في فعاليات الإرباك؛ استكمالا لطريق الشهداء والجرحى والأسرى.

وقال ثوار بيتا: إن جبل صبيح سيشهد ليلة إرباك استثنائية ردًّا طبيعيًّا على انتهاكات الاحتلال.

كما أكدوا ضرورة إيصال رسالة احتجاج على انتهاكات الاحتلال واعتدائه على أراضينا.

وعدّ ثوار بيتا أن المشاركة في فعاليات الإرباك استكمال لدرب الشهداء ودعم لمسيرة النضال المستمرة حتى هدم الكرفانات ورحيل الاحتلال عن جبل صبيح.

ويواصل أهالي بيتا وحرّاس الجبل منذ حوالي 4 أشهر فعاليات الإرباك الليلي بمشاهد وأصوات أضحت علامة فارقة وشارة نصر لأهالي القرية في معركتهم لاسترداد جبل صبيح، الذي أقام عليه الاحتلال بؤرة استيطانية قبل أشهر.