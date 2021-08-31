أول سفير بحريني لدى الاحتلال يعلن تسلم مهامه رسمياً

العالم - البحرين

وكتب في تغريدة على تويتر الثلاثاء: "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم، لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى "دولة إسرائيل" "« بحسب تعبیره.

وكانت البحرين أعلنت نهاية مارس الماضي تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.

وفي 29 مايو الماضي أدى الجلاهمة اليمين أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وسيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

والجلاهمة مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، شغل منصب نائب سفير البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وكان الكيان الصهيوني قد عين منتصف يناير الماضي إيتاي تاغنر قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

جدير بالذكر أن الكيان الصهيوني والبحرين وقعا في سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بين الطرفين فيما اعتبر طعنة بحرينية في ظهر القضية الفلسطينية وخيانة لمقدسات المسلمين .