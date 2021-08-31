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العراق.. صدور توجيهات لجميع القيادات العسكرية بخصوص السلاح المنفلت

العراق.. صدور توجيهات لجميع القيادات العسكرية بخصوص السلاح المنفلت
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، صدور توجيهات لجميع القيادات العسكرية بخصوص السلاح المنفلت.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم القيادة، للواء تحسين الخفاجي للفرات نيوز انه:" صدرت توجيهات الى قيادة العمليات المشتركة وجميع القيادات العسكرية بالتعامل الجدي مع السلاح المنفلت والذي يكون خارج حدود الدولة".

واضاف:" نفذنا جملة من اوامر القاء القبض في محافظات البصرة وميسان وذي قار فيما يتعلق بالدكة العشائرية ونزاعاتها".

واشار الخفاجي، الى ان:" الخروقات المشمولة ايضا بعمليات القاء القبض اطلاق العيارات النارية في المناسبات والنزاعات العشائرية، فضلا عن حوادث القتل او اي فعل خارج عن القانون".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توعد في تغريدة له الارهاب والفساد والسلاح المنفلت.

واكد الكاظمي في تغريدته على "تويتر" ان:" إرادة الحياة الحرة الكريمة انتصرت، وسوف تنتصر في كلّ أوانٍ على الإرهاب، والفساد، والسلاح المُنفلت، والنيات الغادرة".

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