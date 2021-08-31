أميرعبداللهيان: على أميركا أن تتحدث بلغة الاحترام مع الشعب الإيراني

العالم - إيران

وأفادت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية أن تصريحات أميرعبد اللهيان هذه، جاءت خلال الاتصال الهاتفي لوزير الخارجية الكرواتي كردان غرليتش رادمان معه.

واستعرض الجانبان في هذا الاتصال، القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والعلاقات الإيرانية مع الاتحاد الاوروبي.

وفيما يخص العلاقات الثنائية، فقد أكد وزيرا الخارجية الإيراني والكرواتي ضرورة توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات؛ بما في ذلك مذكرة تحفيز ودعم الاستثمارات المتبادلة، والتعاون الجمركي إلى جانب التوقيع على اتفاق للتعاون الثقافي بين البلدين.

هذا ودعا وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبد اللهيان، إلى حل القضايا الخلافية في منطقة القوقاز باستخدام الطرق السلمية.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي لوزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بايرام أوف مع أميرعبد اللهيان اليوم؛ حيث هنأه بتوليه حقيبة الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة.

واكد أمير عبداللهيان على استعداد إيران التام لرفع مستوى التعاون الثنائي في جميع المجالات بين طهران وباكو، إلى جانب إعادة اعمار المناطق المحررة في جمهورية آذربيجان.

وفيما دعا لحل القضايا الخلافية في منطقة القوقاز عبر الطرق السلمية، صرح وزير الخارجية، بأن إيران تؤكد على احترام الحدود الدولية.

إلى ذلك، قدم بايرام أوف شرحا لآخر التطورات في منطقة قره باغ؛ مؤكدا على ضرورة توسيع نطاق التعاون بجميع المجالات مع إيران، ومشاركتها في إعادة إعمار المناطق المحررة أكثر فأكثر.

كما دعا وزير الخارجية الأذربيجاني إلى مزيد من التعاون بين باكو وطهران في مجال ترانزيت السلع.

هذا، وتبادل وزيرا الخارجية الإيراني والأذربيجاني دعوة بعضهما الآخر للقيام بزيارة البلدين في أسرع وقت ممكن.