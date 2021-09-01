قائد عسكري ايراني: أجواءنا هي الاكثر أمنا في المنطقة

العالم - ايران

وقال بهمرد، خلال لقائه قائد منطقة الشمال لسلاح المضادات الجوية العميد علي اكبر عباسي تجدد بمناسبة يوم سلاح المضادات الجوية، إن أجواء ايران مليئة ببصمات الشجعان في سلاح المضادات الجوية الذين اتسموا بالايمان والاخلاص وسارعوا في مجابهة الباطل واستطاعوا تسجيل الانتصارات في الدفاع عن اجواء البلاد ببسالة.

واشار الى حرب السنوات الثمانية (شنها النظام العراقي السابق ضد ايران في عقد الثمانينات)، لافتا الى اسقاط نحو 80 مقاتلة عراقية في عمليات والفجر والذي تحقق بفضل التنسيق بين الشهيدين بابائي وستاري حيث شكلت هذه العملية صفحة ناصعة في تاريخ الدفاع المقدس.

وأكد على الجهوزية الكاملة لسلاح المضادات الجوية في الدفاع عن اجواء البلاد وصون أمنها بفضل التنسيق مع الصنوف الاخرى في القوات المسلحة في ظل ارشادات قائد الثورة خلال هذه المرحلة الحساسة.