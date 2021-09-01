وزير خارجية اذربيجان يدعو الى مشاركة ايران في إعمار المناطق المحررة

االعالم - ايران

وفي اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، قدم وزير خارجية جمهورية اذربيجان جيحون بايراموف التهنئة الى حسين امير عبداللهيان لمناسبة حصوله على ثقة مجلس الشورى الاسلامي وبدء مهامه وزيرا لخارجية ايران.

وأعرب امير عبداللهيان عن شكره للتهنئة التي قدمها وزير خارجية جمهورية اذربيجان، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لرفع مستوى العلاقات الثنائية الشاملة، ومؤكدا استعداد ايران للمشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة في هذا البلد.

كما أكد وزير الخارجية الايراني ضرورة احترام الحدود الدولية، داعيا الى تسوية الخلافات في منطقة القوقاز عبر الطرق السياسية السلمية.

وخلال هذه المحادثات الهاتفية، أكد وزير خارجية جمهورية اذربيجان على تطوير التعاون الثنائي في كل الجوانب، داعيا الى مشاركة ايران اكثر فأكثر في إعادة إعمار المناطق الاذربيجانية المحررة، اضافة الى التعاون في مجال الترانزيت، وقدم شرحا عن آخر التطورات في منطقة قره باغ.

ووجه وزيرا خارجية البلدين الدعوة لبعضهما للقيام بزيارة رسمية الى عاصمة البلد الآخر في أقرب فرصة ممكنة، معربيْن عن الامل بالقيام بهذه الزيارة في اقرب وقت ممكن.