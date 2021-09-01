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الفلسطينية أنهار الديك تتحدث عن المعاناة في سجنها

الفلسطينية أنهار الديك تتحدث عن المعاناة في سجنها
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

اشتقت لجوليا بشكل مش طبيعي... قلبي واجعني عليها ونفسي أحضنها وأضمها لقلبي... الوجع اللي في قلبي لا يمكن أن يكتب في سطور، شو أعمل إذا ولدت بعيد عنكم وتكلبشت وأنا أولد وإنتوا عارفين شو الولادة القيصرية بره! كيف بالسجن وأنا مكلبش لحالي...

العالم - فلسطين

آآخ يا رب طمعان في رحمتك... أنا كثير تعبانة وصابني آلام حادة في الحوض ووجع قوي في اجري نتيجة النوم على "البرش"، مش عارفة كيف بدي أنام عليه بعد العملية... وكيف بدي أخطو خطواتي الأولى بعد العملية وكيف السجانة تمسك إيدي باشمئزاز. لسا بدهم يحطوني في العزل أنا وابني ويا ويل قلبي عليه عشان الكورونا... مش عارفة كيف راح أقدر أدير بالي عليه وأحميه من أصواتهم المخيفة وقد ما كانت أمه قوية راح تضعف قدام اللي بعملوه فيها وفي باقي الأسيرات. طالبوا كل حر وشريف بغار على عرضه وشرفه بأن يتحرك ولو بكلمة... خطية هالولد في رقبة كل واحد مسؤول وقادر يساعد وما بساعد.

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