الفلسطينية أنهار الديك تتحدث عن المعاناة في سجنها

العالم - فلسطين

آآخ يا رب طمعان في رحمتك... أنا كثير تعبانة وصابني آلام حادة في الحوض ووجع قوي في اجري نتيجة النوم على "البرش"، مش عارفة كيف بدي أنام عليه بعد العملية... وكيف بدي أخطو خطواتي الأولى بعد العملية وكيف السجانة تمسك إيدي باشمئزاز. لسا بدهم يحطوني في العزل أنا وابني ويا ويل قلبي عليه عشان الكورونا... مش عارفة كيف راح أقدر أدير بالي عليه وأحميه من أصواتهم المخيفة وقد ما كانت أمه قوية راح تضعف قدام اللي بعملوه فيها وفي باقي الأسيرات. طالبوا كل حر وشريف بغار على عرضه وشرفه بأن يتحرك ولو بكلمة... خطية هالولد في رقبة كل واحد مسؤول وقادر يساعد وما بساعد.