هاشتاغ.. آخر جندي أميركي يغادر أفغانستان + فيديو

العالم – أفغانستان

الأفغان والعالم تابعوا آخر طائرة عسكرية أميركية وهي تحمل آخر الجنود الأميركيين عائدة إلى بلادها

لحظات بعد اقلاع الطائرة الأميركية الأخيرة من مطار كابل، شهدنا احتفالات في سماء العاصمة الأفغانية.

كان هناك تفاعل على مواقع التواصل أيضا مع انسحاب آخر جندي أميركي من أفغانستان.

"غزوان حسين" كتب: مهما يطول عمر الاحتلال مصيره الإجلاء والزوال.. بعد عشرين سنة من الاحتلال أميركا تغادر أفغانستان بمن فيهم السفير الأميركي وآخر جندي على متن آخر طائرة.

"محمد صالح صدقيان" بدوره علق: ما حصل في أفغانستان عَمَّقَ حالة عدم المصداقية التي تعاني منها أميركا والتي يريد الرئيس بايدن العودة إليها.

أما "شريف" فكتب: آخر جندي أميركي يغادر أفغانستان هو اللواء كريس دوناهو، القائد العام وهو يصعد طائرة سي سبعة شعر معلنا هزيمة بلاده بشكل نهائي، هل من معتبر؟

هذه هي صورة اللواء كريس دوناهو الذي كان آخر جندي أميركي يغادر الأراضي الأفغانية.. طبعا صورة دوناهو ستكون رمزا للفشل الأميركي طوال عقدين في أفغانستان كما يقول الناشطون.

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