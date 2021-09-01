هاشتاغ.. ذكرى حنظلة وناجي العلي + فيديو

العالم - فلسطين

أربعة وثلاثون عاما مرت على اغتيال الفنان الفلسطيني ناجي العلي الذي أوصل قضية شعبه إلى كل العالم من خلال رسوماته الكرتونية.

رسومات ناجي العلي ساهمت في إبقاء القضية الفلسطينية حية في ضمائر كل العالم، لكنها أيضا كانت سببا في موته.

الناشطون على مواقع التواصل أحيوا ذكرى اغتيال ناجي العلي.

"مصطفى" كتب: أنا متهم بالانحياز، وتلك تهمةٌ لا أنفيها. أنا منحاز لمن هم تحت. لمن هم ضحايا التكذيب وأطنان التضليلات وصنوف القهر والنهب وأحجار السجون والمعتقلات. أنا منحاز لمن يقرأون كتاب الوطن في المخيمات.

"حمزة" بدوره كتب مستشهدا بكلام للشاعر أحمد مطر في رثاء ناجي العلي: عفـــواً، فإنّي ميِّتٌ يا أيهــا الموتى، و ناجٍ آخرُ الأحيـــاء. ناجي العليُّ لقد نجوتَ بقــدرةٍ من عارنا، وعلوتَ للعليــــاءِ.

إلى "جمانة" التي كتبت: الكلمة تخيفهم ترهقهم تُفْشِلُ كل حساباتهم. لو كانت الكلمة تافهة، ولو كانت خربشات القلم هيِّنة، لما أصابهم الرعب من طفل كاريكاتيري اسمه حنظلة حتى اغتالوا صاحبه.

نختم مع "أدهم أبو سلمية" الذي علق: ناجي العلي الذي رسم فلسطين بشخصية حنظلة ذكرى متجددة، و فكرة لن تموت.

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