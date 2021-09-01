هاشتاغ.. إغفاءه بايدن خلال لقاء نفتالي بينيت + فيديو

العالم - الأميركيتان

هذا ما قاله الناشطون معظم من تابعوا لقاء الرئيس الأميركي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض.. فهل غفا بايدن فعلا بينما بينيت يتحدث إليه؟

طبعا مصادر أميركية وإسرائيلية نفت أن يكون بايدن قد غفا في اللقاء، لكن ذلك لم يقنع الكثيرين من الناشطين الذين تهكموا على هذه المشاهد.

"أحمد عمر" علق هنا: بايدن يمشي وهو نائم فكيف وهو على الكرسي، أميركا في طريقها للتفكك على يد الديمقراطيين.

"أنور الحمداني" بدوره علق: نايم المدلول.. حلوة نومته. يا شماتة ترامب فيك يا بايدن.

الناشطون الأميركيون على مواقع التواصل علقوا على الحادث.. "ميلانكا سوليفان" كتبت هنا: لم اعتقد أن بايدن كان نائما فعلا لكنه جعل رأسه في موضع يبدو وكأنه في تركيز كامل بينما بينيت يتحدث، غير أن عقل بايدن الفاشل جعله يغرق في تلك الوضعية. الديمقراطيون أدركوا أنه كان خارج الخدمة لكنهم غامروا بإسم كامالا هاريس بجعلها نائبة له.

أخيرا مع "بول كراوس" الذي كتب: المشهد ليس مفبركا. توقفوا عن تغطية بايدن. إنظروا إلى بينيت ينظر إلى بايدن حيث لاحظ أنه لا ينظر إليه في المقابل لذا حول كلامه للمراسلين لأنهم كانوا يصغون إليه فعلا. المشهد ليس مفبركا ولا أصدق أنكم تكذبون للتغطية على بايدن.. لقد كان نائما.

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