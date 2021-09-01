الانسحاب الأميركي من أفغانستان

العالم - هاشتاغ

01. بعد عشرين عاما من تواجدها في أفغانستان، سحبت الولايات المتحدة آخر قواتها من هناك قبل ساعات من انتهاء الموعد المحدد في 31 من آب أغسطس.

الأفغان والعالم تابعوا آخر طائرة عسكرية أميركية وهي تحمل آخر الجنود الأميركيين عائدة إلى بلادها

لحظات بعد اقلاع الطائرة الأميركية الأخيرة من مطار كابل، شهدنا احتفالات في سماء العاصمة الأفغانية.

كان هناك تفاعل على مواقع التواصل أيضا مع انسحاب آخر جندي أميركي من أفغانستان.

02. في وقت يقاوم الفلسطينيون ويناضلون ويواجهون الاحتلال الإسرائيلي، جاء خبر لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير حرب الاحتلال بيني غانتس كطعنة في الظهر كما يؤكد الفلسطينيون.

لقاء عباس وغانتس تم الاتفاق فيه على منح السلطة مساعدات مالية لتحسين الاقتصاد، فيما اعتبر الشارع الفلسطيني أن ما يحصل ضربة للمقاومة وللانجازات التي تحققها في مواجهة الاحتلال.

وطبعا كانت هناك حملة انتقادات كثيرة على مواقع التواصل لخطوة رئيس السلطة الفلسطينية.

03. حنظلة، حين نقول.. هذا الأسم لا يخطر ببالنا إلا ناجي العلي.. وبين حنظلة وناجي العلي علاقة وطن ووعد وعودة.

أربعة وثلاثون عاما مرت على اغتيال الفنان الفلسطيني ناجي العلي الذي أوصل قضية شعبه إلى كل العالم من خلال رسوماته الكرتونية.

رسومات ناجي العلي ساهمت في إبقاء القضية الفلسطينية حية في ضمائر كل العالم، لكنها أيضا كانت سببا في موته.

الناشطون على مواقع التواصل أحيوا ذكرى اغتيال ناجي العلي.

04. بايدن غير قادر، بايدن يتعثر أثناء صعوده للطائرة، بايدن ينظر إلى ساعته أثناء استقبال جثث الجنود الأميركيين الذين قتلوا في تفجير مطار كابول.. واخيرا، بايدن نائما.

هذا ما قاله الناشطون معظم من تابعوا لقاء الرئيس الأميركي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض.. فهل غفا بايدن فعلا بينما بينيت يتحدث إليه؟

طبعا مصادر أميركية وإسرائيلية نفت أن يكون بايدن قد غفا في اللقاء، لكن ذلك لم يقنع الكثيرين من الناشطين الذين تهكموا على هذه المشاهد.