السيد عمار الحكيم يؤكد ضرورة خروج القوات الأمريكية وتطوير الحشد الشعبي

العالم-العراق

وأكد رئيس تيار الحكمة الوطني خلال مراسم اعلان برنامجه الانتخابي لخوض الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 10 اكتوبر/تشرين الاول من هذا العام، على "ترسيخ منهج الإعتدال والإستقرار السياسي وإبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والدولية وتعزيز السيادة العراقية بخروج القوات الأجنبية وفي مقدمتها القوات العسكرية الأمريكية ضمن السقف الزمني المحدد".

واكد السيد عمار الحكيم ضرورة "العمل على تصفير الأزمات والملفات العالقة مع دول الجوار والمنطقة والعالم وفق مبدأ الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة والأمن المستدام وأبرزها مشكلة المياه وترسيم الحدود وإنتهاك السيادة. والإهتمام بقضايا العالمين العربي والإسلامي و لاسيما القضية الفلسطينية العادلة".

وشدد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي على "دعم وتقوية مسار الدولة وتطبيق القانون على الجميع وحصر السلاح بيد الدولة. وتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي.

وقال الحكيم: "لقد جاء تحالفنا اليوم ليحقق جملة من الأهداف أبرزها: الحفاظ على تماسك الأمة العراقية والنسيج الوطني المتنوع". مشددا على "دعم وتقوية مسار الإصلاحات الجادة والشجاعة بوجه الفساد وهدر المال العام وتفعيل التوزيع العادل للثروة بين المحافظات العراقية وإنصاف المناطق المحرومة تنموياً وخدمياً".

وتابع: "إننا في تحالف (قوى الدولة الوطنية).. نقدم البرنامج الإنتخابي الواضح والمعلن.. ولدينا مرشحون لمجلس النواب ذوو قوة وعزيمة وإرادة.. ولدينا التاريخ الذي يؤهلنا لهندسة المرحلة المقبلة برؤية وطنية ودراية.. فنحن أدرى بالتحديات والفرص.. ونحن أعرف بإمكانيات من حولنا في المشهد السياسي العراقي".

وأضاف رئيس تيار الحكمة الوطني: "سنسعى جاهدين مهما كانت النتائج الإنتخابية.. الى تشكيل حكومة قوية بتحالفها الإنتخابي وحلفائها من القوى السياسية الوطنية.. لنقدم معاً حكومة مقتدرة برجالها ومشروعها الخادم للشعب وللعراق.. حكومة قادرة على مواجهة التحديات وإستثمار الفرص. ولن يثنينا عن طريق الحق أحد.. ولن نهادن ولن نجامل على حساب الشعب أبدا."

وتابع السيد عمار الحكيم: "لن نسمح بأن يكون مشهد تشكيل الحكومة خاضعاً للأمزجة والمصالح والحسابات الإقليمية والدولية. موقفنا كان واضحا وسيبقى كذلك .. ومشروعنا في العمل السياسي كان واضحا أيضاً منذ أليوم الأول وسيبقى كذلك ما دام فينا عرق ينبض".

وأكد "جيلنا الشبابي اليوم مختلف تماما عن الأمس في تطلعاته وفي وعيه.. وفي فهمه لمجريات العمل السياسي.. فقد أصبح أكثر وعيا ومسؤولية تجاه ما يجب أن يكون عليه بلد مثل العراق، بما يملكه من عنفوان التاريخ وثقل الحاضر وإستحقاق المستقبل".

وقال رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق إن تحالف (قوى الدولة الوطنية) يتميز بأنه يمثل المعالم التالية:

1_ إنه يمثل قوى الإعتدال والوسطية والتدبير.

2_ ويمثل القوى المتمسكة بالمواطنة والقانون والدولة.

3_ يمثل القوى التي ترفض التشدد والتطرف والتعنصر والإنغلاق.

4_ إنه يمثل القوى المنفتحة على جميع المكونات والشرائح والتوجهات ويشكل حلقة الوصل بينها.

5_ إن تحالفنا هو تحالف القوى المؤمنة بتمكين الشباب والكفاءات وحقوق المرأة.

6_ يمثل القوى التي تمتلك تاريخاً مشرفاً وتقود مساعي جادة ومبادرات ومنجزات واضحة ومشاريع ناضجة لبناء الدولة.

7_ إنه تحالف القوى التي لا تؤمن بعسكرة المجتمع والدولة، ولا بأجنحة موازية او منافسة للدولة.