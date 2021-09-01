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وزير الخارجية الكويتي يتصل بنظيريه الجزائري والمغربي

وزير الخارجية الكويتي يتصل بنظيريه الجزائري والمغربي
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير خارجية الكويت "أحمد ناصر المحمد الصباح"، اتصالين هاتفيين مع نظيره المغربي "ناصر بوريطة"، والجزائري "رمطان لعمامرة"، وذلك تزامناً مع الأزمة المشتعلة بين البلدين.

العالم - الكويت

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأن وزير خارجيتها أجرى اتصالين هاتفيين بنظيريه المغربي والجزائري، تطرقا إلى "العلاقات الثنائية المتينة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

ولم يتطرق الاتصالان صراحة إلى أزمة قطع العلاقات بين المغرب والجزائر، فيما لم يصدر عن البلدين أي تفاصيل بخصوصهما.

ويعد التحرك الكويتي الثاني خليجياً، حيث دعت السعودية في بيان للخارجية، الجزائر والمغرب إلى ضبط النفس وعدم التصعيد، وتغليب الحوار لحل الخلافات بين البلدين.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجرى، مؤخراً، محادثتين هاتفيتين منفصلتين مع نظيريه الجزائري والمغربي.

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية أزمة مزمنة وخلافات في ملفات عديدة؛ منها أمن الحدود، وملف الصحراء الغربية، واتهامات الجزائر للمغرب بالتجسس عليها.

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