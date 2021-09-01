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مع ارتفاع الحرارة.. توقعات الطقس في سوريا خلال الايام المقبلة

مع ارتفاع الحرارة.. توقعات الطقس في سوريا خلال الايام المقبلة
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

تميل درجات الحرارة للارتفاع في المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية في سوريا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

العالم-سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام في تلك المناطق أما في باقي المناطق فتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المناطق الساحلية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء فوق المناطق الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق.

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