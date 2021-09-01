مع ارتفاع الحرارة.. توقعات الطقس في سوريا خلال الايام المقبلة

العالم-سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام في تلك المناطق أما في باقي المناطق فتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المناطق الساحلية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء فوق المناطق الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق.