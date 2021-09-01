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حماس: تعيين السفير البحريني لدى الكيان الصهيوني الذي يواصل عدوانه على شعبنا يمثل دعما واضحا وشراكة كاملة مع الاحتلال في سياسته وإجرامه

الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

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