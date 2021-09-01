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مراسل العالم: المجموعات المسلحة تعتدي بالقذائف الصاروخية على المدنيين في بلدة شطحة بمنطقة الغاب في الريف الشمالي الغربي لحماة السورية

الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

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