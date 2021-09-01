وزير الصحة: التطعيم ضد كورونا سيتزايد

العالم - ايران

واضاف الدكتور بهرام عين اللهي في تغريدة على تويتر: بالتزامن مع زيادة استيراد اللقاحات وإنتاجها في البلاد، ستزداد سرعة التطعيم وتوسيع مراكز اخذ اللقاح.

وزير الصحة كان قد أعرب امس الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية، عن امله في اعلان انتهاء خطة التطعيم الوطنية في فبراير القادم.

مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي علي رضا رئيسي، اعلن هو الاخر أمس، أن خمسة ملايين جرعة لقاح ضد كورونا ستدخل البلاد أسبوعيا الى البلاد ابتدا من الاسبوع القادم أي 20 مليون جرعة في شهر سبتمبر و 30 مليون جرعة في أكتوبر.