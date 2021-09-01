الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة: التطعيم ضد كورونا سيتزايد

وزير الصحة: التطعيم ضد كورونا سيتزايد
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

 أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي أنه مع زيادة استيراد اللقاحات وإنتاجها في البلاد ستزداد سرعة التطعيم ضد كورونا، معلنا عن توزيع اللقاحات على نطاق واسع في المحافظات خلال الأسابيع المقبلة.

العالم - ايران

واضاف الدكتور بهرام عين اللهي في تغريدة على تويتر: بالتزامن مع زيادة استيراد اللقاحات وإنتاجها في البلاد، ستزداد سرعة التطعيم وتوسيع مراكز اخذ اللقاح.

وزير الصحة كان قد أعرب امس الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية، عن امله في اعلان انتهاء خطة التطعيم الوطنية في فبراير القادم.

مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي علي رضا رئيسي، اعلن هو الاخر أمس، أن خمسة ملايين جرعة لقاح ضد كورونا ستدخل البلاد أسبوعيا الى البلاد ابتدا من الاسبوع القادم أي 20 مليون جرعة في شهر سبتمبر و 30 مليون جرعة في أكتوبر.

روابط ذات صلة

الصحة الايرانية: سنستورد 5 ملايين جرعة لقاح كورونا اسبوعيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين: 20 عاما حاولت واشنطن فرض معاييرها في أفغانستان والنتيجة صفر!

ليبيا.. احتمال ترشح سيف الإسلام القذافي رسميا للانتخابات الرئاسية

مسلحون يعتدون بالقذائف الصاروخية على بلدة شطحة بريف حماة

السيارات ذاتية القيادة ليست حلاً لتغير المناخ!

شاهد .. الشرطة الأمريكية تبحث عن رجل تعرض لمراسل تلفزيوني أثناء عاصفة إيدا

'رايتس ووتش' تدعو السعودية لتعليق الترحيل القسري لليمنيين