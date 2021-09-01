مسلحون يعتدون بالقذائف الصاروخية على بلدة شطحة بريف حماة

العالم-سوريا

وأفاد مراسل العالم في سوريا بأن "المجموعات المسلحة اعتدت بالقذائف الصاروخية على المدنيين في بلدة شطحة بمنطقة الغاب في الريف الشمالي الغربي لمدينة حماة".

ويوم امس الاول استشهد عنصران من قوى الأمن الداخلي السوري جراء اعتداء بالرصاص نفذه شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية على نقطة حراسة في حي المرابط بمدينة حماة.

هذا وكانت وحدات الجيش السوري، دكت بالمدفعية الثقيلة في 8 من اغسطس الماضي، مواقع وتحركات للإرهابيين في محيط المشيك والمنصورة و الزيارة و قسطون في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، رداً على اعتداءات الإرهابيين بقذائف صاروخية، على قريتي عين الحمام وناعور جورين بسهل الغاب، ما تسبب باشتعال النيران في الأراضي الزراعية والحراج الطبيعية.