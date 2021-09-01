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ا ف ب: هولندا تقرر نقل مهمتها الدبلوماسية الأفغانية من كابول للدوحة

الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

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