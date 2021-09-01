رصد ظاهرة نادرة متعلقة بالنيازك في سماء الأرض

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دخل الجسم السماوي الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع 100 كيلومتر (62 ميلا) وانفجر على ارتفاع 82 كيلومترا، حسبما أفاد الموقع الإخباري "جي 1".

ونقل الموقع عن مدير المرصد كارلوس فرناندو يونغ، اليوم الثلاثاء، قوله: "استمرت هذه الظاهرة لفترة طويلة وتم تسجيلها بواسطة كاميرتين على التوالي".

الشهب هي ظاهرة تحدث عندما يحترق نيزك في الغلاف الجوي للأرض، تاركا وراءه شعاعا من الضوء في السماء. تسافر النيازك بسرعة تصل إلى 45 ميلا (72 كيلومترا) في الثانية، قد يستمر أثرهم لجزء من الثانية أو حتى عدة ثوان.