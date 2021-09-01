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الشيخ ياسين: هناك مؤامرة صهيوامريكية بتعاون بعض الاعراب لتغييب الامام الصدر عن الساحة

الشيخ ياسين: هناك مؤامرة صهيوامريكية بتعاون بعض الاعراب لتغييب الامام الصدر عن الساحة
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي أن هناك كانت فكانت مؤامرة الصهيوامريكية بتعاون بعض الاعراب لتغييب الامام موسي الصدر عن الساحة لقيام شرق اوسط جديد.

العالم_لبنان

ورأى اليوم الاربعاء في تصرح أن الامام الصدر سعى للحفاظ على انسانية الانسان، من خلال مواجهة الحرمان والتمييز الطبقي والتناحر الطائفي، واسس لمجتمع قوي يواجه الخطر الصهيوني الذي كان يراه شاخصا امام عينه، فأسس لمقاومة تحمي لبنان من العدو الصهيوني وتحرر ارضه ان احتلت.

و تغييبه عن الساحة لقيام شرق اوسط جديد يقوم على تقسيم المنطقة العربية اعتمادا على ايران الشاه، وتركيا العلمانية والكيان الصهيوني لوضع يدهم على خيرات المنطقة، فكان الزلزال الذي احدثه الامام الخميني في المنطقة باسقاط الشاه، وكان الامام الصدر من رجالات الثورة التي اسقطت الشاه وإحتضنت الثورة الاسلامية المقاومة، التي اسسها الامام الصدر فحررت الارض وحمت المنطقة من المشروع الصهيواميركي.
و حول الاوضاع الاخلية اللبنانية إستغرب في تصريح ، استمرار المماطلة في موضوع تشكيل الحكومة، فيما يشبه الرضا بانهيار البلد وضرب مقومات استمراره، ونخشى ان يكون ذلك من فعل المسؤولين عن الانهيار، لتغطية جرائمهم بحق الشعب والوطن، متسائلا لماذا لا تتم سريعا معاقبة المحتكرين الذين خزنوا ملايين الليترات من المحروقات وكميات الادوية؟.
اضاف: إننا ندين الفلتان الامني والاخلاقي المنتشر هذه الايام، رافضين استغلال اي ازمة من قبل البعض لإثارة النعرات الطائفية والمناطقية والفئوية، ضاربين عرض الحائط بروحية امال الامام الصدر الذي انطلق بفكرة قيام لبنان القوي والوطن النهائي لكل ابنائه وطوائفه".
وختم العلامة ياسين محذرا من قيام ثورة شعبية صادقة، مناشدا الناس "عدم الوقوع في فخ الانعزالية والطائفية والمناطقية والفئوية.

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