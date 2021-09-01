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حماس تندد بقرار المنامة وتشيد بمقاومة البحرينيين

حماس تندد بقرار المنامة وتشيد بمقاومة البحرينيين
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تعيين دولة البحرين، سفيراً لها في الكيان الاسرائيلي.

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي إن "تعيين نظام البحرين سفيرا له في الكيان الصهيوني، يعكس إصراره على الخطيئة القومية التي ارتكبها بتوقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال".

وأضاف قاسم إن "تعيين السفير، في الوقت الذي يواصل الاحتلال عدوانه على شعبنا، يمثل دعماً واضحاً وشراكة كاملة مع الاحتلال في سياسته وإجرامه، ويخدم الرواية الصهيونية".

وأشاد الناطق باسم حماس بـ"الشعب البحريني الشقيق الرافض لكل خطوات التطبيع، والذي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني".

وقال إن "الشعب الفلسطيني (..) لن ينسى ولن يغفر لمن وقف إلى جانب المحتل".

والثلاثاء، وصل السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، إلى تل أبيب، لتسلم مهامه الرسمية.

وكانت إسرائيل قد عينت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إيتاي تاغنر، قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

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