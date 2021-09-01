أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 01 سبتمبر 2021

العالم - الصحافة الايرانية

جوان ..

وزارة الخارجية .. الإعتراف بحركة طالبان يبقى مرهونا بما إذا كانت ستشكل حكومة واسعة أم لا .

افكار ..

الوزير عبد اللهيان.. مفاوضات فيينا ينبغي أن تكون بمسار تحقيق نتائج تضمن مصالح وحقوق الشعب الإيراني.

ابرار ..

سفيرنا في العراق يتحدث عن قرب بدء رابع جولة محادثات بين إيران والسعودية ببغداد .

سياست روز..

صواريخ منظومة مرصاد ستة عشر الإيرانية للدفاع الجوي تزمجر معلنة تعاظم قدراتنا الدفاعية .

اطلاعات ..

نهاية عشرين عاما من الإحتلال الأمريكي لأفغانستان مع خروج آخر جندي أمريكي من مطار كابول .

كيهان ..

إنتهاء عمليات الفرار من أفغانستان, وتسعون جنرالا أمريكيا يؤكدون إنهيار مكانة أمريكا في العالم .

مردم سالاري ..

أجواء إستياء داخلي واسعة بأمريكا إزاء طريقة الإنسحاب من أفغانستان التي أخذت حالة هرب.

خراسان ..

إغفاءة بايدن في لقائه مع بينيت تحيي الشكوك مرة أخرى في أمريكا حول مدى صحته ولياقته .

ايران ..

قوات الدفاع الجوي تجري إختبارا ناجحا على منظومة مرصاد ستة عشر الصاروخية المتطورة.

ابتكار ..

خط النهاية لحرب طويلة غيرمجدية ..أمريكا تخرج من أفغانستان وطالبان تعود للسلطة .

حمايت ..

الكنسيت الصهيوني يدعو الموساد والجيش للتركيز على إغتيال إسماعيل هنية .

جام جم ..

حركة أنصار الله مشيرة للهرب الأمريكي من أفغانستان .. على أمريكا والسعودية الخروج من اليمن .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

الصحافة الایرانیة

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها ( توقعات بشأن مواقف أمريكا بعد الإنسحاب ) من افغانستان ..

امريكا انسحبت بشكل مخزي من افغانستان ولكن ذلك لا يعني بالضرورة بان خطرها على هذا البلد قد انتهى ايضا.

"إن إحتمال لجوء أمريكا إلى خيار إيجاد حروب وصراعات بالوكالة في أفغانستان مطروح تماما"

وذلك في اطار استراتيجيتها الخاصة بزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وإلا فما معنى قيامها بنقل اعداد كبيرة من الارهابيين التكفيريين من الدواعش وغيرهم من سوريا والعراق ومناطق اخرى الى افغانستان على مدى اشهر سبقت دخول طالبان الى كابول؟

ان المؤشرات تدل على رهان امريكا على "داعش" وجماعات تكفيرية اخرى بافغانستان كرأس حربة في هذا البلد وشبه القاره الهندية واسيا الوسطى ايضا, رأس حربة تستخدمها لتمرير مخططاتها ونواياها.

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في مقالها ( وجود مخاوف من تفاقم الأزمة السياسية بتونس ) ..

تتزايد المخاوف في الشارع التونسي والمحافل الدولية ايضا من ان تاخذ الأزمة السياسية في تونس منحى يسير في الاتجاه المعاكس للنظام الديمقراطي .

"إن الرئيس التونسي قيس سعيد حل الحكومة وجمد أعمال البرلمان خلف مبرر وجود هواجس من توجه نحو ديكتاتورية مقنعة"

وذلك في مفهوم يرتبط بسيطرة حركة النهضة على الاغلبية البرلمانية والحكومة, ولكن تمر اسابيع الان على قرار الرئيس التونسي دون ان يطرح اي تصور واضح للخروج من الأزمة . ومع ذلك هناك توقعات بشأن احتمال اجراء استفتاء عام على تعديلات دستورية لصالح دور اكبر لرئاسة الجمهورية مع اجراء انتخابات مبكرة ولكن تبقى هناك تساؤلات عن مستقبل الاوضاع في هذا البلد .

آفتاب يزد ..

نشرت صحيفة آفتاب يزد تقريرا يتحدث هن ( تزايد جرائم الكراهية في أمريكا ) جاء فيه ..

اعدت الشرطة الفدرالية الامريكية دراسة تحذر من تفاقم الجرائم التي ترتبط بالكراهية والتمييز العنصري في الولايات المتحدة, وتقول الدراسة ..

"سجل عام 2020 رقما قياسيا في وقوع الجرائم النابعة من الكراهية والتمييز العنصري بأمريكا على مدى أثني عشر عاما"

وتقول هذه الدراسة التي حفلت بالارقام والاحصائيات والمقارنات ان المستهدف الرئيسي لجرائم الكراهية هم الامريكيين من اصول افريقية ويأتي ذو الاصول الاسيوية بالمرتبة الثانية .

هذه الدراسة الرسمية حذرت بان الوتيرة التصاعدية لجرائم الكراهية باتت تحمل تهديدا جديا لنسيج المجتمع الامريكي.

حمايت ..

صحيفة حمايت كتبت في مقالها ( تفاقم الخلافات بين الرياض وأبوظبي باليمن ) ...

بدأت الخلافات بين السعودية والامارات في جنوب اليمن تطرح نفسها بقوة اكبر رغم كل محاولات الطرفين التعتيم عليها والتظاهر باستمرار العلاقات التقليدية بينهما.

"إن محافظة شبوة تشهد إشتباكات بالنيابة بين المجلس الجنوبي الإنتقالي المدعوم إماراتيا وحزب الإصلاح المدعوم سعوديا"

فالامارات اقامت معسكرات هناك وفرضت سيطرتها على ابار النفط والغاز. الامر الذي اثار مخاوف السعودية من اختلال المعادلات بجنوب اليمن. وهنا دخل حزب الاصلاح الذي يضم عناصر ارهابية تكفيرية ويرتبط بصلات وثيقة مع انصار الرئيس اليمني المنتهية ولايته الهارب منصور هادي المدعوم سعوديا الى الميدان في مواجهة مع المجلس الانتقالي. وفي كل الاحوال يبدو ان الاذرع السعودية بشبوة كان لها الباع الاكبر اذ طلبت الامارات مهلة لتفكيك منشآتها النفطية ومواقع المجلي الانتقالي هناك.

ابتكار ...

نشرت صحيفة ابتكار تقريرا يحمل عنوان ( قوى المقاومة في بنجشير تصد هجوما لطالبان) كتبت فيه ..

اعلنت القوى والجماعات المسلحة في وادي بنجشير والمناهضة لحركة طالبان عن صد محاولة لمقاتلي الحركة لاقتحام الوادي .

"إن قوى المقاومة في بنجشير التي تطلق على نفسها جبهة المقاومة ترى أن هجوم طالبان كان محاولة لإختبار قدراته الدفاعية"

وحسب هذه الجبهة لدى الهجوم لمصرع واصابة العديد من مقاتلي طالبان .

من جهتها نفت حركة طالبان شن اي هجوم على بنجشير لكنها لم تنفي تضييق حلقة الحصار على تلك المنطقة .

من جهته اكد احمد مسعود الذي يتزعم المعارضة في بنجشير بان الاولوية للمباحثات السياسية مع طالبان املا في تشكيل حكومة واسعة التمثيل في كابول.

كيهان ..

نقلت صحيفة كيهان في تقرير لها عن محافل واوساط اعلامية عربية تاكيدها على( وجود قاعدة صهيونية تحت الأرض بالإمارات ) وجاء في التقرير ..

تقول محافل اعلامية عربية بانها حصلت على تسريبات سرية من احد عناصر الاستخبارات الاماراتية بشأن بناء قاعدة عسكرية صهيونية اماراتية مشتركة في الامارات, وحسب هذه المعلومات

"إقامة هذه القاعدة بدأت طبقا لإتفاق سري بين تل أبيب وأبوظبي منذ عام 2019 تحت سطح الأرض بعمق مئات الأمتار"

وقامت شركات تجارية امارتية صورية بنقل الاجهزة والمعدات اللازمة في اطار حمولات وشحنات تجارية, وهذه القاعدة معدة لمقاومة الضربات الصاروخية .

ولم يصدر اي تعليق رسمي من قبل الامارات او كيان الاحتلال الاسرائيلي حول هذا الامر بعد .