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الرئيس رئيسي: إذا نظرنا فقط إلى عدد النساء والأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا أو تشوهوا في أفغانستان فسندرك مدى حجم المأساة الخفية في هذ البلد

الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

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