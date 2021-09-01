وزارة الصحة: كورونا يؤدي الى 599 وفاة جديدة في ايران

العالم - ايران

واضافت الصحة في بيانها الصادر اليوم الاربعاء، حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا في ايران، ان نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الثلاثاء لغاية اليوم، سجلت 33 الفا و170 اصابة جديدة، ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي داخل البلاد الى 5 ملايين و25 الفا و233 شخصا.

كما اشار البيان الى تعافي 4 ملايين و237 الفا و315 شخصا من مرض كورونا او مغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية في انحاء البلاد، لحد الان.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة ايضا، فقد بلغت كمية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد لغاية اليوم، وبما يشمل الجرعات الاولى والثانية، 28 مليونا و67 الفا و827 جرعة.