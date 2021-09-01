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طالبان تكشف عن التوصل إلى 'اتفاق في الآراء' حول تشكيل حكومة جديدة

طالبان تكشف عن التوصل إلى 'اتفاق في الآراء' حول تشكيل حكومة جديدة
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

ذكر مسؤول أن حركة طالبان وزعماء أفغان آخرين توصلوا إلى “اتفاق في الآراء” حول تشكيل حكومة جديدة ومجلس وزراء، تحت قيادة "الزعيم الروحي الأعلى للجماعة".

العالم- أفغانستان

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأربعاء عن بلال كريمي، العضو في اللجنة الثقافية للجماعة قوله إن القائد الأعلى لطالبان، هيبة الله أخوند زاده ، سيكون القائد الأعلى لأي مجلس للحكم .

وأضاف كريمي أن الملا عبد الغني بارادار، وهو واحد من ثلاثة نواب لاخوند زاده والوجه العام الرئيسي لطالبان، من المحتمل أن يتولى مسؤولية تسيير العمل اليومي للحكومة.

وتابع كريمي أن “المشاورات حول تشكيل حكومة أفغانية شاملة تضم قيادات الإمارة الإسلامية، وزعماء من الحكومة السابقة وزعماء آخرين من ذوي النفوذ ، انتهت رسميا”.

وكانت طالبان تنتظر الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية، قبل أن تصدر أي إعلانات بشأن حكومتها، طبقا لما ذكره مسؤول بارز، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الخاصة للمحادثات.

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