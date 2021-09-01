بالفيديو.. ايدا تفرض حظر التجوال في نيو اورلينز

العالم – الامريكيتان

فرضت سلطات مدينة نيو أورلينز حظرا للتجول من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي، بعد أن دمر إعصار إيدا نظام الطاقة وترك المدينة غارقة في الظلام. فرض حظر التجول هو إجراء استباقي لمنع الجريمة .وقد ألقت الشرطة القبض على أشخاص بتهمة النهب. وستقوم الشرطة والحرس الوطني بتسيير دوريات في الشوارع . ولايزال أكثر من مليون عميل بدون كهرباء في لويزيانا، إضافة إلى أكثر من واحد وأربعين الف منزل في ولاية مسيسيبي.

لم تعلن سلطات الولاية عن تاريخ محدد لعودة الحياة إلى طبيعتها. وينخرط نحو خمسة وعشرين ألف عامل في عملية استعادة الكهرباء ، لكن المسؤولين قالوا إن الأمر قد يستغرق أسابيع. ومع غمر الفيضانات لمحطات معالجة المياه أوتعطلها بسبب انقطاع التيار الكهربائي يواجه السكان نقصًا في مياه الشرب. وبسبب نقص الوقود ايضا شوهدت طوابير طويلة في محطات الوقود القليلة التي تحتوي على وقود ومولدات كهربائية لضخها. وتبحث شركة الكهرباء عن خيارات لبدء تشغيل البنية التحتية الحيوية في المنطقة مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين.

فقد بعض سكان لويزيانا كل شيء ما عدا ذكرياتهم. وهم يستعدون لأسابيع من دون كهرباء ولا ماء. وكالة إدارة الطوارئ، أعلنت أنها لم تتمكن من استكمال تقييم كامل للأضرار لأن الأشجار التي سقطت تسببت بانسداد الطرق. وحذرت الوكالة من أن ارتفاع الحرارة الى اربعين درجة مئوية ستزيد من معاناة السكان في لويزيانا ومسيسيبي. وتسببت بقايا العاصفة في سقوط أمطار غزيرة في ولاية مسيسيبي المجاورة أثناء توجهها نحو ألاباما وتينيسي. وأعلن خبراء الأرصاد أن هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة أمر محتمل ، في منطقة وسط المحيط الأطلسي وجنوب نيو إنغلاند.

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