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جهاز الأمن الوطني العراقي يتحدث عن الزيارة الأربعينية

جهاز الأمن الوطني العراقي يتحدث عن الزيارة الأربعينية
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات على أتمّها بشأن الزيارة الاربعينية، والانتخابات البرلمانية المقبلة.

العالم - العراق

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي مع محافظ الديوانية إن "الأمن هو مسؤولية الجميع"، مبيناً، أن "الاستعدادات على أتمها في ما يخص الزيارة الاربعينية والانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في العاشر من تشرين الأول".

وأضاف، أن "مديرية الأمن في المحافظة هي جزء مهم من مفاصل الدوائر الأمنية في الديوانية وانها تحت امرة رئيس اللجنة الأمنية العليا ومستعدة لتنفيذ اي واجب".

من جانبه، رحب محافظ الديوانية زهير الشعلان بزيارة رئيس جهاز الأمن الوطني، مؤكداً أنها "تعزز الأمن وتقوي الجانب الأمني والاستخباراتي في المحافظة".

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جهاز الأمن الوطني العراقي يتحدث عن الزيارة الأربعينية