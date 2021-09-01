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غزة تسجل أعلى وفيات وإصابات بكورونا منذ أشهر

غزة تسجل أعلى وفيات وإصابات بكورونا منذ أشهر
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

العالم - فلسطين

وأفادت الوزارة، أنها أجرت 5599 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت 6 حالات وفاة، و( 1413 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 375 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 131888 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 12914 حالة، واجمالي المتعافين 117828 حالة، واجمالي الوفيات 1146 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 259 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 155حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 278232 شخص.

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