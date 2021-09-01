الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بينيت يعين رئيسا جديدا لـ'الشاباك'

بينيت يعين رئيسا جديدا لـ'الشاباك'
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

عين رئيس وزراء الاحتلال "الاسرائيلي" نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام للكيان الاسرائيلي (الشاباك) خلفا لـ"نداف أرغمان".

العالم - الاحتلال

وقال مكتب "نفتالي بينيت" :" قرر رئيس الوزراء بينيت تعيين "ر" 55 عام رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك) - اسمه وصورته وتفاصيل عنه ممنوعة من النشر حتى تتم الموافقة على التعيين من قبل اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين (لجنة غولدبرغ) وموافقة الحكومة".

يذكر أن "نفتالي بينيت" قد أعلن ، الاثنين الماضي، أنه سيختار هوية رئيس جهاز "الشاباك" المقبل والإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري، موضحاُ أن لديه مرشحين محترفين وجديرين عرضوا عليه وأجرى مقابلات معمقة معهم واستمع لخططهم حول مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه "إسرائيل".

روابط ذات صلة

بينيت يمنع غانتس من إلقاء خطاب بالكنيست بسبب لقائه عباس

بينيت وغانتس.. وصدمة الدرس الأفغاني

عن أي أهداف يتحدث بينيت؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأردن.. مواقع إلكترونية تهدد بإجراءات احتجاجية على تعديل أنظمة إعلامية

وثائقي 'إسرائيلي' يكشف اتصالات سرية للتطبيع مع دولتين إسلاميتين

شاهد.. قطر تدعو طالبان لتوفير ممر آمن للراغبين بالخروج

النجف الأشرف تعلن عن خطة أمنية استعدادا لزيارة الأربعين

بينيت يعين رئيسا جديدا لـ'الشاباك'

جهاز الأمن الوطني العراقي يتحدث عن الزيارة الأربعينية