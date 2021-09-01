بينيت يعين رئيسا جديدا لـ'الشاباك'

العالم - الاحتلال

وقال مكتب "نفتالي بينيت" :" قرر رئيس الوزراء بينيت تعيين "ر" 55 عام رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك) - اسمه وصورته وتفاصيل عنه ممنوعة من النشر حتى تتم الموافقة على التعيين من قبل اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين (لجنة غولدبرغ) وموافقة الحكومة".

يذكر أن "نفتالي بينيت" قد أعلن ، الاثنين الماضي، أنه سيختار هوية رئيس جهاز "الشاباك" المقبل والإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري، موضحاُ أن لديه مرشحين محترفين وجديرين عرضوا عليه وأجرى مقابلات معمقة معهم واستمع لخططهم حول مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه "إسرائيل".