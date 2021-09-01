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بعد مرور عام على تطبيع العار بينهما..

قنصل 'إسرائيل' في دبي يتطلع لتحول اتفاق شحن النفط إلى حقيقة

قنصل 'إسرائيل' في دبي يتطلع لتحول اتفاق شحن النفط إلى حقيقة
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكّد قنصل الاحتلال الإسرائيلي في دبي أنّه يأمل في أن يتجاوز اتفاق لشحن نفط الإمارات العراقيل البيئية ويتحول إلى حقيقة، مع ازدهار التجارة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والإمارات بعد مرور عام على تطبيع الخيانة والعار بينهما.

العالم - الاحتلال

ويرمي الاتفاق النفطي الذي أعقب إقامة علاقات دبلوماسية بين الكيان الإسرائيلي والإمارات العام الماضي، الى نقل الخام بواسطة السفن الى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب عبر الأراضي المحتلة الى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك الى أوروبا.

وأكد ستاروستا في مقابلة في القنصلية في دبي قبل أقل من شهر من الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق التطبيع، أن القضية “أصبحت حاليا مسألة بيئية تقنية، وتم تجميد المشروع بسبب مخاوف من أن خط الأنابيب هذا، وهو قديم للغاية، لم يحفظ بشكل كاف ليمرّ النفط من خلاله وهناك مخاطر حدوث تسرّب”.

وأعرب عن أمله في استئناف الاتفاق في نهاية المطاف كونه “اتفاق جيد للغاية لكل من الإمارات والاحتلال”، ولكنّه أصرّ على أنّ هذا الاتفاق “لن يؤثر على العلاقة” مع الإمارات.

ووقّعت الكيان الإسرائيلي في 15 أيلول/سبتمبر في واشنطن اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تتوصل الى اتفاق تطبيع للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيراً المغرب، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

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